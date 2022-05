(Di venerdì 27 maggio 2022) Unche offriva ai clienti anche servizi "a" è stato scoperto a Nettuno, in provincia di Roma, grazie all'aiuto delle, ingelosite dallo strano comportamento dei. I carabinieri hanno...

Ed ecco, che il commissario Belda eviterà che una finta infermiera si sbarazzi del...ha un forte scontro con Soledad Ramon e Liberto troveranno un modo per fermare le liti tra le loro. ...... situata sul ponte superiore, a tribordo, la cabine Hercule Poirot, omaggio al celebred'... la Valle delle Regine, necropoli segreta dellereali e visita alla tomba di Nefertari, la più ... Nettuno, mogli detective pedinano i mariti e scoprono centro estetico a luci rosse: arrestata la titolare A denunciare quanto accadeva in un centro estetico di Nettuno sono state soprattutto le mogli e le compagne degli uomini della ... ora è stata interrotta grazie all'intervento delle "donne detective" ...Il locale, nel centro di Nettuno, gestito da una cinese che è stata arrestata per sfruttamento della prostituzione. Denunciata anche un’altra donna che seguiva il sito internet e le prenotazioni con i ...