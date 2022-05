Meghan Markle tragica notizia: ore di panico per la moglie di Harry (Di venerdì 27 maggio 2022) La notizia ha già fatto il giro il mondo e tocca in prima persona il principe Harry e Meghan Markle. Il padre della duchessa di Sussex è stato portato in ospedale dopo aver subito un sospetto ictus. Le sue condizioni sembrano essere serie al momento e non ci sono notizie del tutto rassicuranti. L’evento potrebbe … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 27 maggio 2022) Laha già fatto il giro il mondo e tocca in prima persona il principe. Il padre della duchessa di Sussex è stato portato in ospedale dopo aver subito un sospetto ictus. Le sue condizioni sembrano essere serie al momento e non ci sono notizie del tutto rassicuranti. L’evento potrebbe … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Giorgia90504843 : RT @_ThousandLeaves: Oh raga ma solo io noto sta somiglianza tra Camille e Meghan Markle nei tempi di suits? #JusticeForJohnnyDepp #John… - Luxgraph : Sparatoria Uvalde, Meghan Markle visita il memoriale per le vittime #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - VelvetMagIta : Meghan Markle e la toccante visita a sorpresa: dove è andata la duchessa? #VelvetMag #Velvet - VanityFairIt : La duchessa del Sussex, arrivata a sorpresa in Texas in jeans maglietta e berretto, ha lasciato un bouquet di rose… - scetticosutodo : La duchessa di Sussex, Meghan Markle ha omaggiato le piccole vittime del massacro di Uvalde, Texas. -