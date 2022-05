Marcuzzi | Balivo e Isoardi approdano a Rai2 | nuovi programmi in vista?

(Di venerdì 27 maggio 2022) Da tempo Elisa, Alessiae Caterinasono lontane dal piccolo schermo italiano ma, secondo Dagospia, molto presto potrebbero esserci delle importanti novità per le tre conduttrici, che approderanno su. Elisa, Alessiae CaterinaStando a quanto riportato da Dagospia, il futuro lavorativo di Elisa, Alessiae Caterinapotrebbe presto intersecarsi con quello di, che starebbe per produrre alcunishow. Sulla questione al momento non vi sono conferme ma secondo il settimanale Alessiasarebbe in trattativa per uno show «nuovo di zecca», mentre Elisa ...

Gossip e TV

Il portale di gossip Dagospia ha rivelato cosa bolle in pentola per Alessia, Elisa Isoardi e Caterina. Il futuro televisivo delle tre conduttrici si intersecherà presto, a quanto ...Se da una parte Alessiasi sta preparando per fare il suo debutto su Rai1, Caterinaha deciso di migrare su Tv8 con un nuovo programma in prima serata. La conduttrice sarà al timone di un dating show per ... Marcuzzi, Balivo e Isoardi si prendono Rai2: nuovi show in vista, i rumors Lo scorso 9 marzo Dagospia anticipava l’esistenza di una trattativa segreta tra la Rai e Beppe Caschetto, potente manager di Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha lasciato Mediaset dopo 25 anni ed è ...Si tratta di Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi e Caterina Balivo. Tutte e tre, secondo quanto riporta Dagospia, sbarcheranno presto su Rai2. Per le prime due, assenti da tempo dal piccolo schermo, si ...