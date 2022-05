LIVE Trevisan-Saville 6-3 5-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’australiana piazza un break e allunga il match (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Gran prima dell’azzurra. 15-15 Gran risposta di Saville sulla diagonale. 15-0 Fortunata Trevisan sottorete dopo il recupero di Saville. 5-4 Saville piazza il break e allunga il match. 40-15 Prima esterna di Saville. 30-15 Servizio e diritto dell’australiana. 15-15 Prima esterna di Saville. 0-15 Gran risposta di Trevisan. 5-3 CONTRObreak Saville! Passante in corsa dell’australiana. 30-40 Chiusura a rete di Trevisan dopo aver attaccato con il diritto. 15-40 DUE PALLE break Saville PER RIAPRIRE IL ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Gran prima dell’azzurra. 15-15 Gran risposta disulla diagonale. 15-0 Fortunatasottorete dopo il recupero di. 5-4ilil. 40-15 Prima esterna di. 30-15 Servizio e diritto del. 15-15 Prima esterna di. 0-15 Gran risposta di. 5-3 CONTRO! Passante in corsa del. 30-40 Chiusura a rete didopo aver attaccato con il diritto. 15-40 DUE PALLEPER RIAPRIRE IL ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE! #Tennis #RolandGarros Martina #Trevisan supera in due set 6-3, 6-4 l'australiana #Saville e vola a… - zazoomblog : LIVE – Trevisan-Saville 6-3 3-2 Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Trevisan-Saville #Roland #Garros - zazoomblog : LIVE Trevisan-Saville 6-3 5-2 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurra può chiudere il match - #Trevisan-Saville… - zazoomblog : LIVE Trevisan-Saville 6-3 1-2 Roland Garros 2022 in DIRETTA: controbreak dell’australiana e sorpasso - #Trevisan-Sa… - zazoomblog : LIVE Trevisan-Saville 6-3 1-0 Roland Garros 2022 in DIRETTA: break in avvio per l’azzurra nel 2º set - #Trevisan-S… -