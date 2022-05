L’Africa tra risorse e sfruttamento (Di venerdì 27 maggio 2022) Da sempre uno dei bersagli preferiti per quanto riguarda lo sfruttamento illecito e gli interessi politici e commerciali, L’Africa è ancora oggi nel mirino di Stati Uniti, Canada, Australia, Cina, Estremo Oriente, India, Malesia, Indonesia, Corea del Sud, Giappone ai quali si aggiunge la Russia. Il motivo principale dell’interesse verso questo continente è sicuramente legato alla ricchezza di risorse, di materie prime. Il fenomeno del land grabbing e le risorse in Africa Mentre le multinazionali lottano per aggiudicarsi il maggior numero o meglio i territori più adatti allo sfruttamento, attraverso il cosiddetto fenomeno “land grabbing“, non dobbiamo dimenticare che L’Africa è letteralmente un serbatoio di minerali: petrolio, carbone, oro, rame, ferro, bauxite e ancora litio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Da sempre uno dei bersagli preferiti per quanto riguarda loillecito e gli interessi politici e commerciali,è ancora oggi nel mirino di Stati Uniti, Canada, Australia, Cina, Estremo Oriente, India, Malesia, Indonesia, Corea del Sud, Giappone ai quali si aggiunge la Russia. Il motivo principale dell’interesse verso questo continente è sicuramente legato alla ricchezza di, di materie prime. Il fenomeno del land grabbing e lein Africa Mentre le multinazionali lottano per aggiudicarsi il maggior numero o meglio i territori più adatti allo, attraverso il cosiddetto fenomeno “land grabbing“, non dobbiamo dimenticare cheè letteralmente un serbatoio di minerali: petrolio, carbone, oro, rame, ferro, bauxite e ancora litio, ...

