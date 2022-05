La Rua, il nuovo singolo “Sotto un treno” realizzato con la supervisione artistica di Elisa (Di venerdì 27 maggio 2022) Un nuovo entusiasmante capitolo sta per cominciare: venerdì 27 maggio i La Rua tornano, in radio e in digitale, con il nuovo singolo “Sotto un treno” (distribuito da Believe), che sancisce l’inizio del progetto che vede la supervisione artistica di Elisa Toffoli. Il brano disponibile, in pre-save e pre-add, sigla il ritorno dei La Rua e anticipa due importantissimi appuntamenti live a Verona: il concerto al Green Village dell’Heroes Festival 2022, dove si esibiranno domenica 29 maggio, e la partecipazione come opening act al live di Elisa il giorno successivo, lunedì 30 maggio, all’Arena di Verona. Prodotto da Nacor Fischetti e Charlie Mariani, insieme a Elisa Toffoli, che ha supervisionato tutte le fasi della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Unentusiasmante capitolo sta per cominciare: venerdì 27 maggio i La Rua tornano, in radio e in digitale, con ilun” (distribuito da Believe), che sancisce l’inizio del progetto che vede ladiToffoli. Il brano disponibile, in pre-save e pre-add, sigla il ritorno dei La Rua e anticipa due importantissimi appuntamenti live a Verona: il concerto al Green Village dell’Heroes Festival 2022, dove si esibiranno domenica 29 maggio, e la partecipazione come opening act al live diil giorno successivo, lunedì 30 maggio, all’Arena di Verona. Prodotto da Nacor Fischetti e Charlie Mariani, insieme aToffoli, che ha supervisionato tutte le fasi della ...

