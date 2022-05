Il Bayern Monaco flirta con Mane’ per sostituire Lewandosky (Di venerdì 27 maggio 2022) Il sempre più probabile addio di Lewandosky, destinazione Barcellona, non sembra aver colto impreparato il Bayern Monaco che si sarebbe già cautelato con Sadio Mane’, attaccante esterno classe’ 92 in forza al Liverpool. C’è da superare la concorrenza del Psg, ma i bavaresi paiono in vantaggio. È Mane’ IL DOPO Lewandosky AL Bayern Monaco? La stella senegalese dei Reds ha il contratto in scadenza nel 2023, ma la trattativa per il rinnovo è ferma ad un binario morto. Ecco perché potrebbe decidere di provare un’ esperienza un un altro campionato come la Bundesliga. Su di lui c’è anche il forte interesse del Psg, che sogna di affiancare un altro fuoriclasse a Mbappe’ per dare l’assalto alla Champions League. Adesso le attenzioni del giocatore sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 maggio 2022) Il sempre più probabile addio di, destinazione Barcellona, non sembra aver colto impreparato ilche si sarebbe già cautelato con Sadio, attaccante esterno classe’ 92 in forza al Liverpool. C’è da superare la concorrenza del Psg, ma i bavaresi paiono in vantaggio. ÈIL DOPOAL? La stella senegalese dei Reds ha il contratto in scadenza nel 2023, ma la trattativa per il rinnovo è ferma ad un binario morto. Ecco perché potrebbe decidere di provare un’ esperienza un un altro campionato come la Bundesliga. Su di lui c’è anche il forte interesse del Psg, che sogna di affiancare un altro fuoriclasse a Mbappe’ per dare l’assalto alla Champions League. Adesso le attenzioni del giocatore sono ...

