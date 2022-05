Gianluca Vacchi, la colf gli fa causa: ‘Insulti e multe se non ballavamo a tempo di Tik Tok’ (Di venerdì 27 maggio 2022) Si sa che la vita di Gianluca Vacchi giri attorno al lusso e al comfort. Yatch, ville, Ferrari, vacanze da sogno, ristoranti stellati. Questo non è mai stato nascosto, anzi. La sua carriera si basa proprio sull’ostentazione della sua ricchezza. Dietro di lui c’è sempre qualcuno. Autista, cameriere, colf, tata, cuoco, tutti che lavorano solo ed esclusivamente per lui. Sembrerebbe però che dietro tutta la felicità di “Mr. Enjoy”, si nasconda tantissima ingiustizia ai danni di altre persone. Leggi anche: Boiler Summer Cup, cos’è la nuova orribile ‘sfida’ su TikTok Le accuse della colf di Gianluca Vacchi La colf, 44 anni, filippina, ha descritto il suo tempo passato a lavoro con l’influencer un inferno. “Turni di lavoro da venti ore. Straordinari non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022) Si sa che la vita digiri attorno al lusso e al comfort. Yatch, ville, Ferrari, vacanze da sogno, ristoranti stellati. Questo non è mai stato nascosto, anzi. La sua carriera si basa proprio sull’ostentazione della sua ricchezza. Dietro di lui c’è sempre qualcuno. Autista, cameriere,, tata, cuoco, tutti che lavorano solo ed esclusivamente per lui. Sembrerebbe però che dietro tutta la felicità di “Mr. Enjoy”, si nasconda tantissima ingiustizia ai danni di altre persone. Leggi anche: Boiler Summer Cup, cos’è la nuova orribile ‘sfida’ su TikTok Le accuse delladiLa, 44 anni, filippina, ha descritto il suopassato a lavoro con l’influencer un inferno. “Turni di lavoro da venti ore. Straordinari non ...

Advertising

Corriere : «Gioco a padel 4 ore al giorno, sto molto con Blu. Mi sveglio alle 5 e mi chiudo nella camera iperbarica dove dormo… - repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - fanpage : Il clima di terrore dietro i balletti dell'imprenditore Gianluca Vacchi. La denuncia di una colf: - NicolasSaja : RT @repubblica: La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se non tro… - danpopa60 : @PrimeVideoIT @Gianluca_Vacchi Vacchi, non ha importanza quanti soldi hai, sempre un poveraccio sei. -