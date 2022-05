Fratelli d' Italia supera il 22% dei consensi e stacca il Pd Cosa dicono i sondaggi

(Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - La scorsa settimanad'ha conquistato il primato “virtuale” tra i partitini,ndo il 22% deinella nostra Supermedia deindo nettamente il Partito Democratico, fermo in seconda posizione intorno al 21%. Il primato di FDI non è frutto di un'oscillazione statistica casuale, bensì di un vero e proprio “balzo”, confermato anche dai dati di questa settimana che si basano su un campione di rilevazioni ancora più nutrito di quello di 7 giorni fa. Oltre al consolidamento di FDI, sono due i dati relativi alle liste che meritano attenzione: il primo è il 12,9% del Movimento 5 Stelle, uno dei dati peggiori per i pentastellati da inizio legislatura (il record negativo, 12,7%, risale allo scorso 24 marzo); il secondo è ...

simofons : Ma com'è arrivato nei talk show italiani Amedeo Avondet, ventunenne già militante di Fratelli d'Italia, stellina ap… - il_pucciarelli : Qualche anno fa sarebbe stato sconvolgente pensare il Pd al governo con Forza Italia. Tre anni fa sarebbe stato sco… - simofons : Assistente di un europarlamentare e fondatore di ambasciate farlocche con l'ambizione di esportare il partito di Pu… - NerokcalB : RT @ilruttosovrano: Balneari, per il Fisco sono inaffidabili sei gestori su dieci e oltre 800 colossi delle concessioni di spiagge dichiara… - acgussy1 : @AlexBazzaro @mgmaglie Partiti a favore: Radicali/Lega promotori. Italia Viva, Azione, Forza Italia, Fratelli d'Ita… -

...notato nel 1958 dall'impresario britannico Jack Good che lo convinse a partire con i suoi... Le partecipazioni a Sanremo e i musicarelli Rientrato in, nel 1961 partecipò al Festival di ...d'di Giorgia Meloni in testa. Il Partito democratico di Enrico Letta tocca le stesse percentuali, o poco meno. Mentre Lega e Cinque Stelle continuano a crollare. Secondo un sondaggio ...Fratelli d’Italia e Filcams CGIL, incontro e polemiche. L’incontro, andato in scena qualche giorno fa, riguardava la procedura di licenziamento collettivo che l’azienda Pam Panorama è decisa ad ...E’ un Mario Draghi visibilmente soddisfatto quello che dice, in una conferenza stampa convocata all’improvviso, ieri sera, a palazzo Chigi, ...