Ecco l’ortaggio più salutare dell’estate | coltivarlo in casa è facilissimo

Leggi su chenews

(Di venerdì 27 maggio 2022) C’è un ortaggio fresco e ottimo per la tua salute che puoi coltivare tranquillamente in: è facile da far crescere e nutre il tuo corpo. L’estate è ormai alle porte e molti non sanno che uno degli ortaggi più freschi e piacevoli da mangiare con il caldo èda coltivare anche in. foto Adobe stockParliamo del cetriolo, che tecnicamente è il frutto della pianta erbacea “cucumis sativus” che in realtà abbiamo importato dall’India. Qui fin dall’antichità lo hanno coltivato a scopo alimentare, apprezzando il suo potere idratante. I cetrioli, però, non sono solo freschissimi e buoni da aggiungere nelle insalate estive: le loro proprietà sono molteplici e spesso vengono ignorate. Innanzitutto dobbiamo dire che quest’ortaggio ha pochissime calorie, ed è quindi un alleato importante per chi sta seguendo un ...