DIRETTA MotoGP, GP Mugello 2022 LIVE: si riparte dopo una breve pausa. Ducati al top (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Caduta per Alex Rins. Non ci sono conseguenze per l’iberico che al momento occupa il quinto posto assoluto con la propria Suzuki. 14.47 Tutti tornano in pista in questo momento per una nuova serie di passaggi. Zarco resta leader su Bagnaia e Nakagami. 14.43 Bandiera verde! Si torna in pista dopo una piccola pausa per sistemare il tracciato. La direzione gara ha esposto la bandiera rossa per sistemare il primo settore dopo una scivolata di Johann Zarco. 14.40 La classifica aggiornata: 1 5 J. ZARCO 1:46.381 2 63 F. BAGNAIA +0.157 3 23 E. BASTIANINI +0.362 4 42 A. RINS +0.403 5 41 A. ESPARGARO +0.418 6 93 M. MARQUEZ +0.672 7 20 F. QUARTARARO +0.745 8 72 M. ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Caduta per Alex Rins. Non ci sono conseguenze per l’iberico che al momento occupa il quinto posto assoluto con la propria Suzuki. 14.47 Tutti tornano in pista in questo momento per una nuova serie di passaggi. Zarco resta leader su Bagnaia e Nakagami. 14.43 Bandiera verde! Si torna in pistauna piccolaper sistemare il tracciato. La direzione gara ha esposto la bandiera rossa per sistemare il primo settoreuna scivolata di Johann Zarco. 14.40 La classifica aggiornata: 1 5 J. ZARCO 1:46.381 2 63 F. BAGNAIA +0.157 3 23 E. BASTIANINI +0.362 4 42 A. RINS +0.403 5 41 A. ESPARGARO +0.418 6 93 M. MARQUEZ +0.672 7 20 F. QUARTARARO +0.745 8 72 M. ...

