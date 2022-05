DIRETTA F1 | GP Montecarlo 2022 LIVE | due Ferrari davanti | orario TV8 qualifiche Sainz | “Segnali incoraggianti”

(Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DELLEDI DOMANI LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2 LAREAGISCE DOPO BARCELLONA. VENERDI’ INCORAGGIANTE SENZA ILLUSIONI LEDETERMINANTI ALA STRATEGIA IN GARA: UNA SOLA SOSTA, SCELTA OBBLIGATA CHARLES LECLERC: “DOBBIAMO ANCORA LAVORARE SULLA MESSA A PUNTO” CARLOS: “SENSAZIONIQUEST’OGGI” MAX VERSTAPPEN: “DOBBIAMO LAVORARE PER TROVARE IL BILANCIAMENTO” LEWIS HAMILTON: “PISTA PIENA DI BUCHE, E’ TREMENDO” SERGIO PEREZ: “LESONO MOLTO VELOCI” VALTTERI BOTTAS: “PECCATO PER IL PROBLEMA AL MOTORE” MICK SCHUMACHER ABBIAMO AVUTO DEI PROBLEMI IN FP1? NICO ROSBERG: “HAMILTON E’ STATO PIU’ ...

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONACO ? ?? Miglior tempo di Leclerc nelle #FP2 I risultati ? - SkySportF1 : ? Incidente per Daniel Ricciardo nelle #FP2 LIVE ? - sasastyles_ : RT @SkySportF1: ?? FERRARI AL COMANDO A MONACO ? ?? Miglior tempo di Leclerc nelle #FP2 I risultati ? - infoitsport : DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: risultati e classifica, Leclerc al domando, due Ferrari davanti! -

Ecco come guardare instreaming il GP di2022 di Formula 1 . GP di Monaco 2022: gli appuntamenti del weekend Classici orari europei per il GP di Monaco 2022 . Si comincia venerdì ...Tutto è pronto per iniziare un weekend ad alto tasso d'adrenalina, le Fp1 aprendono il via! (agg. di Fabio Belli)FORMULA 1: FERRARI PROTAGONISTE A MONACO Torna subito ...Scopri come vedere in streaming gratis il GP di Monaco 2022 di F1 su smart TV, smartphone, computer, tablet e console. Ecco tutti gli appuntamenti del weekend ...Vetture che tornano in pista a Monaco per le FP2 del weekend nel Principato: segui la cronaca live delle prove libere a Montecarlo. Cronaca Prove Libere 2. L’ARTICOLO SI AGGIORNA AUTOMATICAMENTE. Ore1 ...