Come le celebrity indossano la body chain, dalla spiaggia al Red Carpet (Di venerdì 27 maggio 2022) Sulla scia delle tendenze polarizzanti dei primi anni 2000, Come i jeans a vita bassa o le infradito con tacco, si prevede un’estate all’insegna delle body chain. Veri e propri gioielli per il corpo, che le celebrity indossano in spiaggia, arricchendo il proprio beach look, Come sui Red Carpet, per styling inediti. Copiando quelle che sono state le icone dell’estetica Y2K, Come Christina Aguilera e Paris Hilton, sono riproposte in versioni oro e argento, diventando un must-have nei feed di Instagram di ogni celeb. Viaggio nel passato: gli anni 2000 Le bodychain sono apparse per la prima volta nel radar delle celebrity nei primi anni del 2000. Abbinate ai grandi trend del decennio, ... Leggi su amica (Di venerdì 27 maggio 2022) Sulla scia delle tendenze polarizzanti dei primi anni 2000,i jeans a vita bassa o le infradito con tacco, si prevede un’estate all’insegna delle. Veri e propri gioielli per il corpo, che lein, arricchendo il proprio beach look,sui Red, per styling inediti. Copiando quelle che sono state le icone dell’estetica Y2K,Christina Aguilera e Paris Hilton, sono riproposte in versioni oro e argento, diventando un must-have nei feed di Instagram di ogni celeb. Viaggio nel passato: gli anni 2000 Lesono apparse per la prima volta nel radar dellenei primi anni del 2000. Abbinate ai grandi trend del decennio, ...

