Ag Cragno | “Napoli grande piazza | ma prima va metabolizzata la retrocessione”

Advertising

MondoNapoli : Ag. Cragno: 'Napoli grande piazza, dobbiamo capire cosa vuole fare il Cagliari' - - CentotrentunoC : #Calciomercato ? Così l'agente di Alessio #Cragno sul futuro del suo assistito: 'Prima #Cagliari metabolizzi la r… - psb_original : Cagliari, l'agente di Cragno: 'Futuro? Attendiamo una decisione del club. Napoli grande piazza' #SerieB - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CRAGNO - L'agente: 'Napoli? Grande piazza, ma ora deve metabolizzare la retrocessione' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CRAGNO - L'agente: 'Napoli? Grande piazza, ma ora deve metabolizzare la retrocessione' -

Calciomercato- Graziano Battistini , agente del portiere del Cagliari Alessio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: "Alessio alAl momento non c'è nulla anche perché ...A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Salvatore Soviero , ex portiere. Soviero suTutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieA Radio Kiss Kiss, l’agente di Alessio Cragno, Graziano Battistini ... di non perdere mai la calma e di essere uno dei portieri più importanti in Serie A. Napoli è una grande piazza, prima di parlare ...ForzAzzurri.net - Il procuratore del portiere dice la sua su un possibile futuro del suo assistito al Napoli Graziano Battistini, agente del portiere del Cagliari Alessio ...