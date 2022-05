Vaiolo delle scimmie, primo caso in Emilia Romagna (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Un caso di Vaiolo delle scimmie è stato riscontrato in Emilia Romagna. Si tratta del primo in Regione e riguarda un uomo, attualmente ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è in isolamento, in buone condizioni di salute, come confermano fonti della Regione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Undiè stato riscontrato in. Si tratta delin Regione e riguarda un uomo, attualmente ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è in isolamento, in buone condizioni di salute, come confermano fonti della Regione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, ministero: 'Valutare la vaccinazione ai sanitari' #vaiolo #vaiolodellescimmie #monkeypox… - Deborah07235629 : RT @boni_castellane: I sanitari accettano che si ipotizzi una loro vaccinazione coatta per il 'vaiolo delle scimmie'? Davvero la categoria… - OBonomi : RT @boni_castellane: I sanitari accettano che si ipotizzi una loro vaccinazione coatta per il 'vaiolo delle scimmie'? Davvero la categoria… -