Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 maggio 2022: Ida e Riccardo, le esterne di Veronica (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo aver visto la sfilata degli Uomini con la vittoria di Alessandro, l’arzillo signore che con la sua eleganza ha sedotto e conquistato tutte le Donne, e aver ritrovato al centro dello studio Nadia e Massimiliano, che hanno raccontato come procede il loro amore lontano dalle telecamere, oggi andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne. Ma su chi saranno puntati i riflettori ora che il dating show, amatissimo e seguitissimo, è quasi agli sgoccioli? View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Le esterne della tronista Veronica Nella puntata di oggi, molto probabilmente, un po’ di spazio sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo aver visto la sfilata deglicon la vittoria di Alessandro, l’arzillo signore che con la sua eleganza ha sedotto e conquistato tutte le, e aver ritrovato al centro dello studio Nadia e Massimiliano, che hanno raccontato come procede il loro amore lontano dalle telecamere, oggi andrà in onda una nuova e imperdibiledi. Ma su chi saranno puntati i riflettori ora che il dating show, amatissimo e seguitissimo, è quasi agli sgoccioli? View this post on Instagram A post shared by(@) Ledella tronistaNelladi oggi, molto probabilmente, un po’ di spazio sarà ...

