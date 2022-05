Ultime Notizie – Draghi: “Pressione fiscale giù di 0,4% nel 2022” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Prevediamo che la Pressione fiscale quest’anno cali di 0,4 punti percentuali rispetto all’anno scorso – la riduzione più consistente degli ultimi sei anni”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma. “Condivido molto il titolo che avete scelto per il vostro Congresso. ‘Esserci per cambiare’ è una frase diretta, che racchiude anche il senso di questo governo – ha affermato il presidente del Consiglio – Siamo qui per fare quello che serve all’Italia, ai lavoratori, alle imprese – non per stare fermi. E siamo qui per farlo insieme a voi – alle parti sociali. Perché il cambiamento di domani dipende dalla nostra azione di oggi. E questa azione deve partire da una prospettiva concreta, coraggiosa, condivisa” Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) “Prevediamo che laquest’anno cali di 0,4 punti percentuali rispetto all’anno scorso – la riduzione più consistente degli ultimi sei anni”. Lo ha detto il premier Marioin un passaggio del suo intervento al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma. “Condivido molto il titolo che avete scelto per il vostro Congresso. ‘Esserci per cambiare’ è una frase diretta, che racchiude anche il senso di questo governo – ha affermato il presidente del Consiglio – Siamo qui per fare quello che serve all’Italia, ai lavoratori, alle imprese – non per stare fermi. E siamo qui per farlo insieme a voi – alle parti sociali. Perché il cambiamento di domani dipende dalla nostra azione di oggi. E questa azione deve partire da una prospettiva concreta, coraggiosa, condivisa” Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

