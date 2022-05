Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 2.742 contagi e 27 morti. A Milano città 456 casi (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono 2.742 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 maggio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 27 morti. Tasso di positività all’8,6% dei tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti scendono a 32, 2 in meno da ieri, negli altri reparti sono 720, in calo di 59 unità. I nuovi casi per provincia vedono Milano al primo posto con 993 positivi di cui 456 a Milano città; a Bergamo: 201; Brescia: 384; Como: 140; Cremona: 57; Lecco: 58; Lodi: 73; Mantova: 86; Monza e Brianza: 249; Pavia: 155; Sondrio: 33; Varese: 197. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono 2.742 i nuovida Coronavirus26 maggio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 27. Tasso di positività all’8,6% dei tamponi eseguiti nelle24 ore. In terapia intensiva i pazienti scendono a 32, 2 in meno da ieri, negli altri reparti sono 720, in calo di 59 unità. I nuoviper provincia vedonoal primo posto con 993 positivi di cui 456 a; a Bergamo: 201; Brescia: 384; Como: 140; Cremona: 57; Lecco: 58; Lodi: 73; Mantova: 86; Monza e Brianza: 249; Pavia: 155; Sondrio: 33; Varese: 197. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

