“Mi sono nascosto sotto a un tavolo e ho visto i miei amici morire”, così un bimbo si è salvato dalla strage in Texas (Di giovedì 26 maggio 2022) Si moltiplicano le storie dei bambini sopravvissuti alla sparatoria avvenuta alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, nella quale sono morti 19 giovanissimi studenti e 2 insegnanti per mano del 18enne Salvador Ramos, poi ucciso dalla polizia. Un bimbo di 9 anni ha raccontato come è riuscito a sfuggire alla furia omicida del killer: “Quell’uomo è entrato in classe, si è accovacciato un po’ e poi ci ha detto: è ora di morire. Quando ho sentito gli spari attraverso la porta, ho detto al mio amico di nascondersi sotto qualcosa in modo che lui non ci potesse trovare. così mi sono nascosto sotto ad un tavolo coperto con una tovaglia di stoffa e ho detto al mio amico di non parlare perché lui ci ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Si moltiplicano le storie dei bambini sopravvissuti alla sparatoria avvenuta alla Robb Elementary School di Uvalde, in, nella qualemorti 19 giovanissimi studenti e 2 insegnanti per mano del 18enne Salvador Ramos, poi uccisopolizia. Undi 9 anni ha raccontato come è riuscito a sfuggire alla furia omicida del killer: “Quell’uomo è entrato in classe, si è accovacciato un po’ e poi ci ha detto: è ora di. Quando ho sentito gli spari attraverso la porta, ho detto al mio amico di nascondersiqualcosa in modo che lui non ci potesse trovare.miad uncoperto con una tovaglia di stoffa e ho detto al mio amico di non parlare perché lui ci ...

