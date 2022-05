Le mille solitudini di Roma

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 maggio 2022) Quando ho cambiato casa, ho cambiato anche l’orario nel quale prendo la metro la mattina per venire in ufficio. Ho anticipato di circa mezz’ora, scoprendo che mezz’ora prima il mondo che si muove sui mezzi è completamente diverso. Mezz’ora dopo è già un fluire di impiegati, lavoratori pubblici, studenti nei periodi di lezione. Mezz’ora prima sono soprattutto lavoratori domestici, operai, gente che deve partire in treno con trolley e valige. Spesso sono visi assonnati che raccontano soprattutto di fatica, di spostamenti lunghi che questa strana città, tanto estesa e tanto arretrata in tema di mobilità, non aiuta e non vuole proprio aiutare. E quando “sbarco” da Castro Pretorio quello che vedo, diversamente da qualche anno fa, sono i clochard avvolti nelle coperte che dormono sul retro dei palazzi, i resti di un povero pasto adagiati accanto al giaciglio improvvisato. Nell’assenza dei ...