L’abbigliamento sostenibile NA-KD | l’impegno del marchio oltre il riuso e il riciclo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il mondo della moda sta finalmente riscoprendo l’importanza fondamentale delverso la sostenibilità ambientale. La produzione spasmodica dei marchi e dei brand di fast fashion richiede moltissime risorse al pianeta e per questo motivo tanti brand si stanno impegnando attivamente con politiche die diper minimizzare i rifiuti e dare nuova vita a tessuti e prodotti di scarto.NA-KD è uno di questi esempi virtuosi. NA-KD ha scelto una viaa 360° perché consapevole di dover agire per cambiare le cose e per garantire la sopravvivenza di tutti gli ecosistemi su questo pianeta. In questo modo NA-KD rappresenta undi abbigliamentosotto diversi punti di vista: una filiera ...