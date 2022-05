“La più grande sconfitta di Allegri” L’accusa è gravissima ma nessuno se ne è accorto (Di giovedì 26 maggio 2022) Le critiche nei confronti di Max Allegri non sono certamente mancate quest’anno e il motivo è dovuto anche alla gestione dei calciatori. Quando quest’estate alla Juventus tornò Massimiliano Allegri per guidare la squadra dopo la fine del proprio ciclo durato ben 9 anni consecutivi, erano tantissimi a credere che con il tecnico toscano sarebbe tornato anche un successo che era davvero di fondamentale importanza, in realtà tutto ciò che poteva andare storto è andato peggio, tanto è vero che i risultati sono stati estremamente deludenti, senza trofei e con meno punti rispetto all’anno scorso, oltre a una gestione davvero particolare e deludente di alcuni calciatori. Massimiliano Allegri Juventus (Ansa Foto)La Juventus di questa stagione ha avuto una serie di problemi davvero incredibile, partendo immediatamente con una serie di risultati ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 26 maggio 2022) Le critiche nei confronti di Maxnon sono certamente mancate quest’anno e il motivo è dovuto anche alla gestione dei calciatori. Quando quest’estate alla Juventus tornò Massimilianoper guidare la squadra dopo la fine del proprio ciclo durato ben 9 anni consecutivi, erano tantissimi a credere che con il tecnico toscano sarebbe tornato anche un successo che era davvero di fondamentale importanza, in realtà tutto ciò che poteva andare storto è andato peggio, tanto è vero che i risultati sono stati estremamente deludenti, senza trofei e con meno punti rispetto all’anno scorso, oltre a una gestione davvero particolare e deludente di alcuni calciatori. MassimilianoJuventus (Ansa Foto)La Juventus di questa stagione ha avuto una serie di problemi davvero incredibile, partendo immediatamente con una serie di risultati ...

