Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro furiosa contro un naufrago: "Da quando sei arrivato…"

Isola dei Famosi, la naufraga Carmen Di Pietro si è scontrata con un naufrago a causa degli ultimi avvenimenti: ecco l'accaduto

Isola dei Famosi, l'avventura per i naufraghi in Honduras prosegue tra alti e bassi. Questa sarà l'edizione più lunga e terminerà il prossimo lunedì 27 giugno. Nella scorsa puntata, Alessandro, Guendalina, Licia e Blind hanno scelto di abbandonare il gioco e tornare in Italia, mentre tutti gli altri hanno scelto di proseguire la propria avventura sull'Isola. Nelle ultime ore sono esplosi nuovi scontri tra i naufraghi a causa degli ultimi avvenimenti. Il naufrago Marco Maccarini è sbarcato sull'Isola da soli pochi giorni insieme a Pamela, Gennaro e Luca.

