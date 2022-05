Gli integratori contro ansia e insonnia non sono caramelle, no al “fai da te”: i consigli dell’esperto (Di giovedì 26 maggio 2022) «Il fiorire di pubblicità di integratori contro ansia e insonnia ci dicono che viviamo in una società dove questi disturbi sono cresciuti moltissimo. E che si è creato un mercato dove troviamo di tutto. Ma anche questi prodotti possono avere effetti collaterali, indicazioni precise e differenze di efficacia. Non sono caramelle. Per questo va evitato il “fai da te”, serve chiedere consiglio al medico. E se c’è bisogno di un uso più continuativo, è necessario rivolgersi a uno specialista anche per valutare l’entità del disturbo». Lo dice all’Adnkronos Salute Claudio Mencacci, co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf). Gli integratori contro ansia e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 maggio 2022) «Il fiorire di pubblicità dici dicono che viviamo in una società dove questi disturbicresciuti moltissimo. E che si è creato un mercato dove troviamo di tutto. Ma anche questi prodotti posavere effetti collaterali, indicazioni precise e differenze di efficacia. Non. Per questo va evitato il “fai da te”, serve chiedereo al medico. E se c’è bisogno di un uso più continuativo, è necessario rivolgersi a uno specialista anche per valutare l’entità del disturbo». Lo dice all’Adnkronos Salute Claudio Mencacci, co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf). Glie ...

