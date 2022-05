Easyjet voli cancellati: problemi in tutta Europa, più di 200 aerei fermi. Disagi anche in Italia (Di giovedì 26 maggio 2022) 'Purtroppo, al momento stiamo riscontrando problemi con i sistemi IT, che hanno un impatto sui voli', ha affermato un portavoce di Easyjet. Mascherine in aereo, su quali voli è obbligatoria e cosa ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022) 'Purtroppo, al momento stiamo riscontrandocon i sistemi IT, che hanno un impatto sui', ha affermato un portavoce di. Mascherine in aereo, su qualiè obbligatoria e cosa ...

Frankf1842 : RT @fanpage: Disagi per centinaia di passeggeri #Easyjet: ben 30 volti oggi in partenza da Londra Gatwick hanno subito cancellazioni o rita… - Yogaolic : RT @fanpage: Disagi per centinaia di passeggeri #Easyjet: ben 30 volti oggi in partenza da Londra Gatwick hanno subito cancellazioni o rita… - ItaliaRimborso : ?? Oltre 200 voli cancellati dalla compagnia aerea per oggi. ?? Napoli, Milano, Cagliari e Brindisi sono gli aeropo… - fanpage : Disagi per centinaia di passeggeri #Easyjet: ben 30 volti oggi in partenza da Londra Gatwick hanno subito cancellaz… - Blood4Opera : RT @il_Mitte: Un nuovo, duro colpo per il BER. #Easyjet #BER #Berlino -