Contagi di oggi | il bollettino del 26 maggio

Leggi su zon

(Di giovedì 26 maggio 2022) Nella giornata di262022, ilcovid riporta un numero sempre minore sia di ricoveri nei reparti di TI che in quelli ordinari. Nelle ultime 24 ore sono 94 i decessi, 20.322 i nuovi. I tamponi effettuati sono 203.607 tra quelli antigenici e molecolari, tali da riportare il tasso di positività al 10%. I ricoveri attuali in terapia intensiva sono 262 (9 persone in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.782, 187 in meno rispetto a mercoledì; sono 58.368 i guariti. Nel frattempo negli Stati Uniti si attende una nuova ondata dicon l’arrivo dell’autunno, ma il medico dell’amministrazione Biden ha affermato che ci si impegnerà per la realizzazione di nuovi vaccini per combattere il virus più che puntare su cure e test. Interessanti invece ...