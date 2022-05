Broadcom compra VMware per 57 miliardi di euro (Di giovedì 26 maggio 2022) Il colosso dei semiconduttori acquisisce quello del cloud computing in uno dei più ricchi accordi del settore tech Leggi su wired (Di giovedì 26 maggio 2022) Il colosso dei semiconduttori acquisisce quello del cloud computing in uno dei più ricchi accordi del settore tech

Advertising

rep_economia : Broadcom scalda il tech americano: con 61 miliardi compra i software di VMware - NewsletterLeggo : Eurispes 2022, in Italia boom per l’e-commerce * Broadcom compra VMware * Fondi Mise, chip in prima linea Il quoti… - PoloInfoIt : Broadcom compra VMware per 61 miliardi di dollari - RFinanziari : Zitto zitto Michael Dell ha portato a casa quasi $30 mld in 2 anni grazie a colpi di fusioni e spinoff Nel 2013 po… - channelcity : Broadcom si compra VMware. Costo dell'operazione 61 miliardi di dollari in contanti e azioni @VMware @broadcom… -

Broadcom compra VMware per 61 miliardi di dollari Non sono solo i grandi studi che sviluppano videogiochi a essere oggetto di acquisizioni miliardarie: Broadcom ha appena annunciato l'acquisizione di VMware , azienda famosa per le soluzioni di virtualizzazione, per 61 miliardi di dollari (8 dei quali serviranno a ripianare i debiti di VMware). Broadcom si compra VMware. Costo dell'operazione 61 miliardi di dollari in contanti e azioni Altra mega campagna acquisti. Broadcom e VMware hanno annunciato un accordo in base al quale il primo (Broadcom) acquisirà tutte le azioni in circolazione di VMware in una transazione tra contanti e azioni che si aggira sui 61 ... Non sono solo i grandi studi che sviluppano videogiochi a essere oggetto di acquisizioni miliardarie:ha appena annunciato l'acquisizione di, azienda famosa per le soluzioni di virtualizzazione, per 61 miliardi di dollari (8 dei quali serviranno a ripianare i debiti di).Altra mega campagna acquisti.hanno annunciato un accordo in base al quale il primo () acquisirà tutte le azioni in circolazione diin una transazione tra contanti e azioni che si aggira sui 61 ...