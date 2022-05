(Di giovedì 26 maggio 2022) Federicoe lahanno deciso di separarsi: si concludestrappi il matrimonio tra l’ex viola e i bianconeri. Il campione d’Europa della Nazionale Italiana, non ha trovato il giusto compromesso per rinnovare il proprio contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, e le parti in causa hanno deciso di concludere di comune accordo il rapporto quinquennale. Il mancino sarà lasciato libero di trovare una nuova sistemazione a parametro zero.a DAZN: “Il mondomi ha fatto sentire a casa” Dopo Chiellini, Dybala e Morata, nella2022/23 sotto la guida di Massimiliano Allegri non ci sarà nemmeno Federico. Le sue parole dopo il match contro la Fiorentinaai microfoni di DAZN: “È la chiusura esatta del cerchio. Ho ...

GiovaAlbanese : Decisione presa: #Bernardeschi e la #Juventus si separano. News su @Gazzetta_it - GiovaAlbanese : Scelte confermate ?? #Juventus in campo così ? 3??5??2???? Perin; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Locatel… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Bernardeschi non rinnoverà: decisione presa di comune accordo tra le parti - 11contro11 : #Bernardeschi-Juventus, un addio senza rancori e un futuro tutto da scrivere #Focus #11contro11 - ZonaBianconeri : RT @LudoBotta: Comunque io sto già presa a male poi mi dite pure che Bernardeschi se ne va dalla Juve e che nervi #Bernardeschi #DybalaDay… -

Marcelo ©LaPresseDa Paulo Dybala e Federicoche non continueranno alla, ad Henrikh Mkhitaryan che dopo il successo in Conference League con la Roma potrebbe accettare la corte ...... in casa Napoli circola da qualche giorno il nome di Federico. L'ex Fiorentina si svincolerà dallail prossimo 1 Luglio, ma è ancora in cerca di una nuova avventura. Unico ...Il futuro di Federico Bernardeschi è ancora tutto da definire, anche se il giocatore sembra avere le idee molto chiare. Come riporta la Gazzetta dello ...Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato le voci di un possibile arrivo di Federico Bernardeschi al Napoli. Il calciatore è in uscita dalla Juventus.