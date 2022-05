Al via gli ordini di Nissan Juke Hybrid (Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Al via gli ordini di Juke Hybrid, la prima versione elettrificata del crossover coupè Nissan che ha dato vita al segmento B-SUV. Juke amplia l’offerta per i clienti e rilancia la sfida in un segmento fondamentale nel mercato italiano, quello dei crossover elettrificati. Nel periodo gennaio-aprile 2022 il peso dei crossover in Italia è pari al 42%, mentre in termini di alimentazioni il peso di quelle elettrificate ha raggiunto il 42,5% (34,1% Hybrid, 5,1% Plug-in Hybrid e 3,3% BEV). In questo scenario, Nissan si colloca con un’accelerazione molto forte verso un futuro di mobilità più sostenibile e Juke rappresenta solo uno dei nuovi crossover elettrificati Nissan in arrivo nei prossimi mesi, in grado ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Al via glidi, la prima versione elettrificata del crossover coupèche ha dato vita al segmento B-SUV.amplia l’offerta per i clienti e rilancia la sfida in un segmento fondamentale nel mercato italiano, quello dei crossover elettrificati. Nel periodo gennaio-aprile 2022 il peso dei crossover in Italia è pari al 42%, mentre in termini di alimentazioni il peso di quelle elettrificate ha raggiunto il 42,5% (34,1%, 5,1% Plug-ine 3,3% BEV). In questo scenario,si colloca con un’accelerazione molto forte verso un futuro di mobilità più sostenibile erappresenta solo uno dei nuovi crossover elettrificatiin arrivo nei prossimi mesi, in grado ...

