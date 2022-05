26 maggio … (Di giovedì 26 maggio 2022) Le ricorrenze datate 26 maggio Se n’è andato in un giorno di gennaio, mese di nascita di Aldo Ballarin e Valentino Mazzola. Se Sauro Tomà non andò a Lisbona perché infortunato, Ian Greaves del Manchester United si salvò dal disastro di Monaco di Baviera perché indisponibile. In quella terza edizione della Coppa Campioni giocò entrambe le semifinali contro il Milan. Oggi, 26 maggio, avrebbe compiuto novant’anni. A proposito del Diavolo e di Champions League: l’ultima partita di Marco Van Basten andava in scena esattamente novantuno anni dopo la nascita di Karl Muller, 22 partite e 12 reti con i ‘Cascavit’ in una stagione. 26 maggio 1972: auguri a Emilio Belmonte, nove presenze in Serie A con la Salernitana nel campionato 1998-’99 e diciannove nel torneo cadetto (compresi due spareggi) con i granata campani, Treviso e Pistoiese. Ed ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 26 maggio 2022) Le ricorrenze datate 26Se n’è andato in un giorno di gennaio, mese di nascita di Aldo Ballarin e Valentino Mazzola. Se Sauro Tomà non andò a Lisbona perché infortunato, Ian Greaves del Manchester United si salvò dal disastro di Monaco di Baviera perché indisponibile. In quella terza edizione della Coppa Campioni giocò entrambe le semifinali contro il Milan. Oggi, 26, avrebbe compiuto novant’anni. A proposito del Diavolo e di Champions League: l’ultima partita di Marco Van Basten andava in scena esattamente novantuno anni dopo la nascita di Karl Muller, 22 partite e 12 reti con i ‘Cascavit’ in una stagione. 261972: auguri a Emilio Belmonte, nove presenze in Serie A con la Salernitana nel campionato 1998-’99 e diciannove nel torneo cadetto (compresi due spareggi) con i granata campani, Treviso e Pistoiese. Ed ...

Advertising

angelomangiante : #Zaniolo (22 anni, 327 giorni) è il più giovane giocatore italiano a segnare in una finale di una grande competizio… - VanityFairIt : Emma Marrone compie oggi 38 anni. E allora tanti auguri a lei e a tutti i #Gemelli nati oggi come lei ?? ??. Ed ecco… - DiMarzio : #SerieA | @acmilan La decisione di @Ibra_official - BeppeGandolfo : 26 maggio 1937 – Nasce a Asti Bruno Gambarotta - alepileri67 : RT @kiara86769608: Chi scrive si era permesso già l’estate scorsa, alla festa di LEU, di evidenziare la sua enciclopedica incompetenza in t… -