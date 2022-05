imdivertente : RT @starksafiin: duo Anne Hathaway e Zendaya in questa pubblicità è tutto ciò di cui avevo bisogno - ValentinaDAmic4 : Zendaya e Anne Hathaway splendide e sensuali nello spot di Bulgari diretto da Paolo Sorrentino -… - drewsmemories : RT @carciofin: Anne Hathaway e Zendaya hanno fatto questo spot bellissimo e siamo tutti consapevoli che lo supereremo nel duemilamai https:… - dramal0ve : RT @starksafiin: duo Anne Hathaway e Zendaya in questa pubblicità è tutto ciò di cui avevo bisogno - geegiaw : zendaya e anne hathaway insieme = la mia morte -

RADIO DEEJAY

Bellissime e sensuali, adorne di gioielli e diamanti,Hathaway e, camminano e danzano nell'elegante spot diretto da Paolo Sorrentino per Bulgari . Il premio OscarHathaway esono le protagoniste assolute dello sport sui ...Paolo Sorrentino ha firmato lo spot della campagna Bulgari 2022, Unexpected Wonders. Nel corto,ed... Il rosa Valentino, il trend 2022 amato da Zendaya, esplode per i 90 anni dello stilista Anne Hathaway and Zendaya are known to slay with their fashion so when the two global celebrities recently got together for a jewellery brand’s latest campaign, the internet was left in awe. Directed ...If the show-stopping couture moments by Anne Hathaway at this year’s Cannes Film Festival wasn’t enough to prove her resurgence, then perhaps her latest campaign with Bulgari will. Culminating their ...