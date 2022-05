Un "polmone verde" (e 250 assunti in 2 anni) nella nuova sede Sisal (Di mercoledì 25 maggio 2022) Aperto il quartier generale in zona Isola Villaggio olimpico: allargate le "eco zone". Il sindaco: "Dieci milioni già impegnati soprattutto in periferia" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Aperto il quartier generale in zona Isola Villaggio olimpico: allargate le "eco zone". Il sindaco: "Dieci milioni già impegnati soprattutto in periferia"

Advertising

vivereitalia : Un 'polmone verde' per la nuova sede di Sisal - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Un 'polmone verde' per la nuova sede di Sisal - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Un 'polmone verde' per la nuova sede di Sisal - - ItaliaNotizie24 : Un “polmone verde” per la nuova sede di Sisal - blogsicilia : #notizie #sicilia Un 'polmone verde' per la nuova sede di Sisal - -