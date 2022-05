Omicidio Cerciello Rega, l’americano Hjorth: «Mi hanno bendato e mi dicevano: “Hai i minuti contati”» (Di mercoledì 25 maggio 2022) È un racconto preciso, quello fatto da Christian Gabriel Natale Hjorth. l’americano, insieme a un suo connazionale, è stato condannato in appello per l’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Ma stavolta in aula lui è parte offesa. È stato sentito dal giudice riguardo alla questione del bendaggio dopo il suo fermo, nelle fasi successive all’Omicidio. L’imputato questa volta è un carabiniere, Fabio Manganaro, accusato di misura di rigore non consentita dalla legge. «Mi hanno tenuto con gli occhi bendati per 45 minuti. Io cercavo di capire cosa stesse succedendo. Percepivo la presenza di parecchie persone accanto a me. Poi qualcuno mi ha detto: ‘Hai i minuti contati’», ha riferito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) È un racconto preciso, quello fatto da Christian Gabriel Natale, insieme a un suo connazionale, è stato condannato in appello per l’del vicebrigadiere dei carabinieri Mario. Ma stavolta in aula lui è parte offesa. È stato sentito dal giudice riguardo alla questione del bendaggio dopo il suo fermo, nelle fasi successive all’. L’imputato questa volta è un carabiniere, Fabio Manganaro, accusato di misura di rigore non consentita dalla legge. «Mitenuto con gli occhi bendati per 45. Io cercavo di capire cosa stesse succedendo. Percepivo la presenza di parecchie persone accanto a me. Poi qualcuno mi ha detto: ‘Hai i’», ha riferito ...

