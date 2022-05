Ode preventiva a Mourinho

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Si scriveva ieri di un’antica passionaccia per José, il Filosofo. O il Demiurgo, fate voi. Siccome non siamo gente da aspettare il fischio finale per sapere chi è stato il migliore, sia messo nero su bianco, prima del fischio iniziale a Tirana, l’elogio aper come ha vinto la trasferta più difficile della sua vita: cioè planare su Roma, prenderla in braccio e in un abbraccio, farla innamorare persino quando ha perso e ha perso male. E farle ritrovare la voglia di vincere, sepolta da tempo come manco sotto i Mercati di Traiano. “a Roma ha trasformato la vittoria da una possibilità a una necessità”, ha detto Walter Sabatini, e ho detto tutto. Disse prima di quella famosa finale: “Per noi vincere è un sogno, per loro è un’ossessione”. Vinse. Non si sa come andrà col Feyenoord, nerboruti portuali di ...