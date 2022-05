L’ultima puntata di Don Matteo 13 spoilera il bacio tra Anna e Marco: sogno o realtà? (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’ultima puntata di Don Matteo 13 è al bacio. Letteralmente. Con un video, il profilo social della fiction spoilera ai fan il momento tanto atteso. Anna e Marco tornano insieme: si dichiarano e si lasciano andare a un lungo bacio che fa sognare. Sarà vero oppure si tratta di un sogno? Così scrive l’account Twitter di Don Matteo, lasciando gli utenti con il dubbio e l’attesa per L’ultima puntata, in onda domani 26 maggio, è alle stelle. Nel penultimo appuntamento abbiamo assistito al ritorno, a sorpresa, di Sergio La Cava (interpretato da Dario Aita), che ha subito ritrovato sua figlia Ines. Un ritorno che spiazza Anna: per lui era disposta ad aspettare due anni ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)di Don13 è al. Letteralmente. Con un video, il profilo social della fictionai fan il momento tanto atteso.tornano insieme: si dichiarano e si lasciano andare a un lungoche fa sognare. Sarà vero oppure si tratta di un? Così scrive l’account Twitter di Don, lasciando gli utenti con il dubbio e l’attesa per, in onda domani 26 maggio, è alle stelle. Nel penultimo appuntamento abbiamo assistito al ritorno, a sorpresa, di Sergio La Cava (interpretato da Dario Aita), che ha subito ritrovato sua figlia Ines. Un ritorno che spiazza: per lui era disposta ad aspettare due anni ...

