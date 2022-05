Luc Besson vince contro il MeToo | la Corte d’Appello fa cadere le accuse di stupro

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag —francese 0, Luc1: cadono lediil regista di Nikita e Giovanna d’Arco. Dopo un calvario durato quasi quattro anni ladi Parigi ha infatti respinto la serie didimosse dall’attrice olandese-belga Sand Van Roy, secondo la quale nel 2018l’avrebbe violentata ripetutamente. Le violenze, a sua detta, si sarebbero protratte per due anni consecutivi. Il caso venne archiviato per mancanza di prove dai pubblici ministeri nei primi mesi del 2019 ma venne riaperto di lì a poco, nello stesso anno, quando la Van Roy aveva avanzato nuovedi violenze sessuali. Lucscagionato dalle ...

IlPrimatoN : Per il regista, la fine di un calvario durato quattro anni - Marilenapas : RT @RaiNews: L'attrice olandese-belga Sand Van Roy nel 2018 lo aveva accusato di averla violentata ripetutamente. #LucBesson ha firmato fil… - ultimenews24 : (Adnkronos) - La Corte d'Appello di Parigi ha respinto una serie di accuse di stupro contro il regista francese Luc… - SecolodItalia1 : Cadono le accuse di stupro contro il regista Luc Besson, protagonista del #metoo francese - ledicoladelsud : Respinte le accuse di stupro contro Luc Besson -

...- belga Sand Van Roy nel 2018 aveva accusato il regista di averla violentata ripetutamente La Corte d'Appello di Parigi ha respinto una serie di accuse di stupro contro il regista francese...La Corte d'Appello di Parigi ha respinto una serie di accuse di stupro contro il regista francese. Era stata l'attrice olandese - belga Sand Van Roy a dire nel 2018 che il regista di Nikita e Il grande blu l'aveva violentata ripetutamente per due anni. I pubblici ministeri avevano ...Non ci sono prove che stabiliscano che Luc Besson, regista francese che ha diretto film come Léon, Nikita e Il grande blu, abbia stuprato l’attrice olandese-belga Sand Van Roy. A stabilirlo è stata la ...(Adnkronos) – La Corte d’Appello di Parigi ha respinto una serie di accuse di stupro contro il regista francese Luc Besson. Il regista di ‘Nikita’ e ‘Il grande blu’ è stato accusato dall’attrice oland ...