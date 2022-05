Loredana Bertè, paura per l'infortunio: tour spostato, cosa è successo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Loredana Bertè eroica. Che avesse una tempra d'acciaio si sapeva, ma che riuscisse a cantare in concerto con una costola rotta era inimmaginabile. Eppure finché ha potuto ci è riuscita, come ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022)eroica. Che avesse una tempra d'acciaio si sapeva, ma che riuscisse a cantare in concerto con una costola rotta era inimmaginabile. Eppure finché ha potuto ci è riuscita, come ha ...

I fan di Loredana Bertè dovranno aspettare settembre per rivederla sul palco. La cantante avrebbe dovuto concludere il suo tour il 25 maggio a Reggio Emilia, ma per colpa di una costola rotta trascurata l'...