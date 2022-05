L’India nella partita del grano. Il rapporto speciale con emiratini e sauditi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita si sono assicurati esportazioni sufficienti di grano dalL’India, nonostante il divieto auto-imposto dal governo di Nuova Delhi su tutte le spedizioni di questo prodotto alimentare di base. La decisione delL’India di vietare le esportazioni di grano rientra in quella che viene definita dall’esecutivo di Nerendra Mori come necessità di garantire le forniture alimentari per il proprio fabbisogno interno. Il Paese ha anche fissato un tetto massimo alle esportazioni di zucchero (a 10 milioni di tonnellate) per la campagna di commercializzazione che si concluderà a settembre – L’India è il secondo maggior esportatore di zucchero. I prezzi del grano sono saliti a livello globale dopo l’inizio delle ostilità in Ucraina, che era uno ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita si sono assicurati esportazioni sufficienti didal, nonostante il divieto auto-imposto dal governo di Nuova Delhi su tutte le spedizioni di questo prodotto alimentare di base. La decisione deldi vietare le esportazioni dirientra in quella che viene definita dall’esecutivo di Nerendra Mori come necessità di garantire le forniture alimentari per il proprio fabbisogno interno. Il Paese ha anche fissato un tetto massimo alle esportazioni di zucchero (a 10 milioni di tonte) per la campagna di commercializzazione che si concluderà a settembre –è il secondo maggior esportatore di zucchero. I prezzi delsono saliti a livello globale dopo l’inizio delle ostilità in Ucraina, che era uno ...

