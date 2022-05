Lazio, Ballotta: “Per Milinkovic la società deve valutare le offerte importanti. Da quando è arrivato c’è sempre stata questa voce d’addio” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lazio Ballotta – A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto l’ex calciatore Marco Ballotta. Sul possibile addio di Milinkovic-Savic “Io penso che da quando lui è arrivato c’è sempre stata questa voce di addio, ma poi è sempre rimasto. Ci sono tante valutazioni da fare, e in questo caso bisogna capire se si vuole costruire il progetto intorno a lui, oppure se si vuole vendere per incassare e costruire una squadra, in generale, più forte. Penso che la Lazio debba valutare le offerte importanti, come è giusto che sia.” Sul confronto fra le proprietà italiane e le ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 25 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto l’ex calciatore Marco. Sul possibile addio di-Savic “Io penso che dalui èc’èdi addio, ma poi èrimasto. Ci sono tante valutazioni da fare, e in questo caso bisogna capire se si vuole costruire il progetto intorno a lui, oppure se si vuole vendere per incassare e costruire una squadra, in generale, più forte. Penso che ladebbale, come è giusto che sia.” Sul confronto fra le proprietà italiane e le ...

