Lascio il M5s | fondo un nuovo movimento | l' addio di Giarrusso

Advertising

DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: 'Annuncio che lascerò il Movimento cinque stelle'. Così l'eurodeputato Dino Giarrusso. 'Sto fondando un nuovo movimento p… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Annuncio che lascerò il Movimento cinque stelle'. Così l'eurodeputato Dino Giarrusso. 'Sto fondando un nuovo movimento p… - VercesiErnesto : RT @Libero_official: L'ex #Iene Dino #Giarrusso lascia il #M5s: 'Fondo un nuovo partito. #Conte non mi risponde, c'è un ordine per non farm… - SouzaEluam : RT @Corriere: M5S, Giarrusso: «Lascio il Movimento. Su di me un veto» - Corriere : M5S, Giarrusso: «Lascio il Movimento. Su di me un veto» -

Perché non ci facciamo rispettare Non sono io cheil, ma è ilche ha perso i suoi valori, stando in un governo che non ci rispetta, che ha visto morire i valori del Movimento, Di ...Di Battista No, non l'ho sentito, ne ho parlato invece con persone fuoriuscite e scontente del movimento. Vorrei fondare un movimento politico che faccia in modo che sud e nord siano alla pari", ...“Lascio il M5s”, l’annuncio del catanese ai microfoni di Coffee Break. Ma c’è di più: è già al lavoro per fondare un nuovo progetto politico con altri fuoriusciti e delusi dalla linea pentastellata.Approfondendo i motivi del suo addio, l'europarlamentare ha poi chiarito: "Ci sono persone pagate dal M5s che chiamano le tv e dicono di non invitare Giarrusso. Persone pagate da me, che do più di ...