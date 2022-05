Kvaratskhelia altra doppietta | sinistro preciso | dribbling e rigore segnato – VIDEO

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Kvichasegna altri due gol con la Dinamo Batumi, lo fa nella gara con il Sangurali FC nel campionato Georgiano. Il nuovo acquisto del Napoli non smette di segnare, lo fa in maniera regolare oramai da diverse partite.haanche nell’ultimo weekend, ora è tornato di nuovo alla rete.ha messo a segno unacon Sangurali. Prima hacon unal volo, poi su. Massima punizione che lui stesso si è procurato dribblando tre uomini in area die cercando di liberare il suo destro a giro. Proprio questo tipo di tiro è una delle armi migliori per il georgiano che hagià diversi gol in questo modo. Ma ...

perla e grande prestazione per Khvicha, prossimo calciatore del Napoli . Ancora un gol perE' andato ancora in gol nella gara del campionato tra la Dinamo Batumi e il ...Insigne parte, ma la società si è aggiudicato un calciatore simile come, con quelle ... si va forte negli allenamenti perchè sennò si è dilettanti, ed è un'cosa. Siamo ...Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, ha fatto una panoramica sul mercato in entrata e in uscita del Napoli. Agli azzurri piace, tra gli altri, Arnautovic.Ufficioso come Kvaratskhelia, perché per annunciare ufficialmente gli acquisti bisognerà attendere il 1° luglio, ma ormai archiviato con tutti i crismi,. Visite ok. Ieri, dopo essere atterrato a Roma ...