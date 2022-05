Karate, Europei 2022: quattro azzurri in finale per il bronzo. Si ferma Semeraro (Di mercoledì 25 maggio 2022) quattro finali per il bronzo, due nel Kata e due nel Kumite. Questo il bottino azzurro messo a segno in occasione della prima giornata dei Campionati Europei 2022 di Karate, evento in scena fino a domenica 29 in quel di Ganziatep, in Turchia. Nel Kata a staccare il pass per giocarsi il gradino più basso del podio sono stati Terryana D’Onofrio e Mattia Busato. La prima in particolare se la vedrà con la portoghese Ana Carrico Cruz dopo aver sfoggiato grande qualità nel corso dei tre round, salvo poi essere eliminata in semifinale. Percorso speculare a quello di Mattia Busato che affronterà invece nella finalina l’ungherese Botond Nagy. Nel Kumite, categoria -75 kg, Luigi Busà si scontrerà con il Karateka spagnolo Carlos Bergados; il belga Walid Deghali sarà invece lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022)finali per il, due nel Kata e due nel Kumite. Questo il bottino azzurro messo a segno in occasione della prima giornata dei Campionatidi, evento in scena fino a domenica 29 in quel di Ganziatep, in Turchia. Nel Kata a staccare il pass per giocarsi il gradino più basso del podio sono stati Terryana D’Onofrio e Mattia Busato. La prima in particolare se la vedrà con la portoghese Ana Carrico Cruz dopo aver sfoggiato grande qualità nel corso dei tre round, salvo poi essere eliminata in semi. Percorso speculare a quello di Mattia Busato che affronterà invece nella finalina l’ungherese Botond Nagy. Nel Kumite, categoria -75 kg, Luigi Busà si scontrerà con ilka spagnolo Carlos Bergados; il belga Walid Deghali sarà invece lo ...

