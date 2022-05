(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 21’00 di oggi 25 maggio, sono intervenuti sulla SS 7 BIS, denominata Variante, poco dopo il carcere, nel territorio del comune di Avellino, per unstradale che ha visto coinvolte trevetture di cui una siva. A bordo di questauna donna di 59 anni originaria di Montemarano, rimasta bloccata nell’abitacolo, e dopo averla estratta è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Incidente tra 3 auto, una si ribalta e 59enne resta intrappolata ** - CaproRoco : @Peter_Italy Puoi comunque puntare più in basso. Io ho fatto palestra tutti i giorni tra i 18 e 20 anni insieme a c… - Animal_Genocide : RT @VotaSpartaco: @Animal_Genocide Brinderemo a ogni 'incidente' di sparatori che si sparano tra loro. Mai abbastanza - VotaSpartaco : @Animal_Genocide Brinderemo a ogni 'incidente' di sparatori che si sparano tra loro. Mai abbastanza - CCISS_Ministero : A90-GRA Salaria-Casilina fine code causa incidente tra A90-GRA Svincolo 11: Via Nomentana (Km 26,6) e Allacciament… -

IL GIORNO

... veramente permette o promette la liberazione a partire da un filosofemale bombe e le mitragliatrici, le cannonate, i colpi di fucile e il gelo sulla Vistola, un piccolo, una "...Saverio ha precedenti penali e ora, a seguito dell', ha perso la memoria ed è quindi ... L'incontroi due uomini non finisce bene Doppio incidente in A4, scontro tra tir e auto: muore 41enne. Traffico in tilt I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 21 di oggi 25 maggio sono intervenuti sulla SS 7 BIS, denominata Variante, poco dopo il carcere, nel territorio del comune di Avellino, per un ...L'incidente tra un'auto e una moto è avvenuto in via Verdi poco prima delle 22. Nel violento scontro sono rimaste coinvolte due persone: sul posto, in codice rosso, anche l'automedica, un'ambulanza, i ...