Iezzo | “Meret ha bisogno di giocare | Consiglio un nome al Napoli | farà un cammino importante”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Gennaroex portiere delha commentato la vicendae ha consigliato ilCarnesecchi come secondo. Gennaro, allenatore del Botev Vratsa, squadra che milita in Parva Liga, la Serie A bulgara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “I play out li abbiamo finiti, siamo riusciti ad arrivare allo spareggio che si terrà venerdì a Sofia in campo neutro. Ci aspetta quest’ultima battaglia per restare in Serie A.Senon gioca non supererà mai i suoi limiti, dal punto di vista tecnico non li ha ma il problema è nell’esperienza. Da quando è arrivato aha giocato pochissimo, ma è fortissimo. L’allenatore lo vede tutti i giorni, quindi sotto qualche altro aspetto non lo convince. Ospina è una garanzia, ti permette di ...