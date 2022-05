I pm chiedono 6 anni per Berlusconi e tutto quello che ha da dire Salvini è “Basta, non se ne può più” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha ben pensato di non citare i capi di accusa (non di condanna, perché i giudici non si sono ancora espressi) mossi dal pubblico ministero e dal procuratore generale nei confronti di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter. Ma Matteo Salvini ha già pubblicato la sua sentenza sui social: “Basta, non se ne può più”. Poi lo “spot” al referendum sulla giustizia in programma il prossimo 12 giugno, come se le beghe personali (in riferimento a quelle “feste galanti” ad Arcore e le presunte false testimonianza nei primi due filoni di processo) dell’ex Cavaliere fossero legate al tema del voto popolare. Altro processo, altra richiesta di condanna per Berlusconi per il “caso Ruby”. Ma Basta, non se ne può più! 12 giugno, con i SÌ ai Referendum la Giustizia cambia. pic.twitter.com/hzeoRsUXaS — Matteo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha ben pensato di non citare i capi di accusa (non di condanna, perché i giudici non si sono ancora espressi) mossi dal pubblico ministero e dal procuratore generale nei confronti di Silvionel processo Ruby ter. Ma Matteoha già pubblicato la sua sentenza sui social: “, non se ne può più”. Poi lo “spot” al referendum sulla giustizia in programma il prossimo 12 giugno, come se le beghe personali (in riferimento a quelle “feste galanti” ad Arcore e le presunte false testimonianza nei primi due filoni di processo) dell’ex Cavaliere fossero legate al tema del voto popolare. Altro processo, altra richiesta di condanna perper il “caso Ruby”. Ma, non se ne può più! 12 giugno, con i SÌ ai Referendum la Giustizia cambia. pic.twitter.com/hzeoRsUXaS — Matteo ...

Advertising

lucatelese : “Quando si chiedono sacrifici alla gente che lavora, ci vuole un grande consenso, una grande credibilità politica e… - Mov5Stelle : Chiedono l'abolizione del Reddito di Cittadinanza, nonostante il Governo abbia messo un miliardo in più per questa… - LiaQuartapelle : L’attivista egiziano #AlaaAbdElFattah è in sciopero della fame da 54 gg. Da 22 mesi non vede il sole non legge un l… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Processo Ruby ter, i pm di Milano chiedono una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi, imputato per corruz… - neXtquotidiano : I pm chiedono 6 anni per #Berlusconi e tutto quello che ha da dire #Salvini è “Basta, non se ne può più” -