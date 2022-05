Friedkin: 'La finale un punto di partenza, la Roma sarà grande' (Di mercoledì 25 maggio 2022) TIRANA - "E' una grande gioia partecipare a una finale. Siamo convinti che la Roma possa crescere ancora e arrivare presto ai massimi livelli" . E' una dichiarazione d'intenti molto significativa, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 25 maggio 2022) TIRANA - "E' unagioia partecipare a una. Siamo convinti che lapossa crescere ancora e arrivare presto ai massimi livelli" . E' una dichiarazione d'intenti molto significativa, ...

Advertising

Caschi_Male : @ArbitElegan @OfficialASRoma Il fatto che Friedkin non appaia in pubblico ne’ rilasci mai dichiarazioni, a me fa ca… - maespo69 : RT @ilRomanistaweb: ?? Friedkin, altre 300mila azioni acquistate: vicini a quota 90% I proprietari giallorossi continuano ad investire per c… - siamo_la_Roma : ???? La famiglia #Friedkin si appresta con emozione a vivere la sua prima finale ?? La proprietà ha invitato anche l… - ilRomanistaweb : ?? Friedkin, altre 300mila azioni acquistate: vicini a quota 90% I proprietari giallorossi continuano ad investire p… - Shomurodehism : RT @ValeMoroni: I Friedkin hanno invitato alla finale Rosella Sensi: il mio presidente! #RomaFeyenoord -