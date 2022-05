Francesca De André: “Il mio fidanzato stava per uccidermi. Ricordo una serie di calci in testa, poi il vuoto. Mi ha salvato la vicina” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Botte, violenze, pugni, umiliazioni e colpi di tale intensità da procurale un trauma cranico. È una confessione shock quella di Francesca De Andrè, che al settimanale Chi ammette di aver rischiato la vita a causa del suo fidanzato, contro il quale ha sporto una denuncia al Carabinieri. Già all’inizio di marzo la nipote di De Andrè aveva rivelato via social di aver subito un’aggressione e di trovarsi “in gravi condizioni psicofisiche“, ma non era scesa nei dettagli della vicenda. A meno di un mese di distanza, ha voluto però raccontare ciò che le è accaduto, con particolari davvero inquietanti. Francesca DE ANDRÈ È STATA AGGREDITA DAL fidanzato – “Ero a terra. Il sangue usciva da ogni parte del mio corpo, dalla mia testa piena di buchi, dalle mie labbra. Urlavo ‘Basta, basta, fermati!!!’. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Botte, violenze, pugni, umiliazioni e colpi di tale intensità da procurale un trauma cranico. È una confessione shock quella diDe Andrè, che al settimanale Chi ammette di aver rischiato la vita a causa del suo, contro il quale ha sporto una denuncia al Carabinieri. Già all’inizio di marzo la nipote di De Andrè aveva rivelato via social di aver subito un’aggressione e di trovarsi “in gravi condizioni psicofisiche“, ma non era scesa nei dettagli della vicenda. A meno di un mese di distanza, ha voluto però raccontare ciò che le è accaduto, con particolari davvero inquietanti.DE ANDRÈ È STATA AGGREDITA DAL– “Ero a terra. Il sangue usciva da ogni parte del mio corpo, dalla miapiena di buchi, dalle mie labbra. Urlavo ‘Basta, basta, fermati!!!’. ...

