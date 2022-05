Fognini-van de Zandschulp in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Fabio Fognini sfiderà Botic van de Zandschulp nel contesto del secondo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Il tennista azzurro vuole ripetersi dopo una bella vittoria all’esordio contro l’australiano Popyrin, maturata in tre set, e va a caccia del terzo turno. Sulla sua strada incontrerà però l’olandese van de Zandschulp, giocatore molto pericoloso che non va assolutamente sottovalutato. Non a caso è accreditato della ventinovesima testa di serie e secondo i bookmakers partirà leggermente favorito. Sicuramente Fognini avrà dalla sua l’esperienza, ma Botic ha già dimostrato in stagione di poter dire la sua, specialmente sulla terra. A rendere questo match ancora più importante è la posta in palio: il vincitore, infatti, sfiderà con ogni probabilità ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Fabiosfiderà Botic van denel contesto del secondo turno del tabellone principale del. Il tennista azzurro vuole ripetersi dopo una bella vittoria all’esordio contro l’australiano Popyrin, maturata in tre set, e va a caccia del terzo turno. Sulla sua strada incontrerà però l’olandese van de, giocatore molto pericoloso che non va assolutamente sottovalutato. Non a caso è accreditato della ventinovesima testa di serie e secondo i bookmakers partirà leggermente favorito. Sicuramenteavrà dalla sua l’esperienza, ma Botic ha già dimostrato in stagione di poter dire la sua, specialmente sulla terra. A rendere questo match ancora più importante è la posta in palio: il vincitore, infatti, sfiderà con ogni probabilità ...

