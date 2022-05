Fiamme a Stromboli, brucia il set della fiction con Ambra Angiolini sulla protezione civile. Notte di paura (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un incendio è divampato a Stromboli, nelle Eolie, durante le riprese della fiction con Ambra Angiolini sulla protezione civile . Il vento di scirocco sulle isole ha propagato le Fiamme che, partite ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un incendio è divampato a, nelle Eolie, durante le ripresecon. Il vento di scirocco sulle isole ha propagato leche, partite ...

MsGambardella : RT @EleBraghieri: Vedo le fiamme altissime e dilaganti a Stromboli e mi piange il cuore. - EleBraghieri : Vedo le fiamme altissime e dilaganti a Stromboli e mi piange il cuore. - LiciaCutroni : RT @Satiraptus: Fiamme a #Stromboli, brucia il set della fiction con #AmbraAngiolini sulla #PROTEZIONECIVILE . T'appartengo ed io t'incendi… - laalcolizzata1 : RT @paolodune: Fatemi capire: per girare una scena di un finto incendio in una fiction del cazzo, hanno dato fuoco davvero all'isola di #St… - paolodune : Fatemi capire: per girare una scena di un finto incendio in una fiction del cazzo, hanno dato fuoco davvero all'iso… -