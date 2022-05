F1 GP Monaco 2022, Verstappen: “Fondamentali le qualifiche, è una pista pazza” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Monaco è sempre un weekend frenetico ma speciale. Le qualifiche sono Fondamentali, la pista è molto vecchia e stretta e il battito cardiaco alto. Dobbiamo essere costantemente al limite, è una pista piuttosto pazza per le vetture di F1”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, prima del weekend del GP di Monaco a Montecarlo: “La mia storia a Montecarlo non è stata buona ma l’anno scorso ho vinto e c’è stato enorme sollievo una volta che ho tagliato il traguardo. Ero molto felice di vincere quella gara. Perez ed io stiamo lavorando molto bene come team ed è ovviamente fantastico essere in testa al campionato costruttori e piloti, ma c’è ancora molta strada da fare e molto può cambiare, come abbiamo visto finora questa stagione”. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) “è sempre un weekend frenetico ma speciale. Lesono, laè molto vecchia e stretta e il battito cardiaco alto. Dobbiamo essere costantemente al limite, è unapiuttostoper le vetture di F1”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max, prima del weekend del GP dia Montecarlo: “La mia storia a Montecarlo non è stata buona ma l’anno scorso ho vinto e c’è stato enorme sollievo una volta che ho tagliato il traguardo. Ero molto felice di vincere quella gara. Perez ed io stiamo lavorando molto bene come team ed è ovviamente fantastico essere in testa al campionato costruttori e piloti, ma c’è ancora molta strada da fare e molto può cambiare, come abbiamo visto finora questa stagione”. ...

